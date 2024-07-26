Фінансові новини
- |
- 26.07.24
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна з Польщею домовились розвивати залізничне сполучення
14:17 26.07.2024 |
АТ «Укрзалізниця» і Польська державна залізниця домовилися розвивати залізничне сполучення між країнами.
Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Укрінформ.
Укрзалізниця провела перемовини з польськими залізничниками, які вперше прибули в Україну від початку широкомасштабного вторгнення. У складі польської делегації Україну відвідали президент правління Polskie Koleje Państwowe S.A. та PKP Group Алан Бероуд, президент правління PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Пьотр Виборський, представники PKP Intercity, PKP CARGO та PKP LHS.
Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що за останні кілька років досягнуто значного прогресу у взаємодії між залізницями України і Польщі. Запущено нові пасажирські маршрути, врегульовано ситуацію з перевезеннями вантажів, покращено роботу прикордонних переходів.
«Наразі важливо зробити акцент на стратегічних проєктах і вирішенні найбільш критичних питань. Разом з польськими колегами детально обговорили всі аспекти спільної роботи та наочно вивчили проблемні питання в роботі пунктів переходу та прикордонних станцій. До кінця року очікуємо вже конкретні рішення», - розповів очільник Укрзалізниці.
Президент правління PKP S.A. Алан Бероуд сказав, що підписання спільної декларації зміцнить співпрацю з Українською залізницею. І напрями розвитку, зазначені в цьому документі, дозволять побудувати стратегічне партнерство між PKP та УЗ як організаційне, так і ділове.
Українсько-польська команда обговорила покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів - Варшава через Раву-Руську, можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги. Укрзалізниця запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ - Варшава.
Залізничники двох країн домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у межах розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови. Також буде опрацьовано можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у межах наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF.
Під час зустрічі були створені робочі групи (пасажирська, вантажна та інфраструктурна), основною метою яких буде виявлення вузьких місць, прийняття спільних рішень для їх усунення, а також подальше посилення стратегічного партнерства.
Як повідомлялось, Євросоюз виділив 13,9 млн євро для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пунктах перетину державного кордону між Україною, Молдовою та Румунією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
|Стефанчук заявив, що законопроект про «відкуп» за корупцію виправлять
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent опустилася нижче $82 за барель
|Україна з Польщею домовились розвивати залізничне сполучення
|В Україні вже зібрали понад 22 мільйони тонн зернових та олійних
|Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів
|ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
Бізнес
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця