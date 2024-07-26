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АНАЛІТИКА

Україна з Польщею домовились розвивати залізничне сполучення

 

АТ «Укрзалізниця» і Польська державна залізниця домовилися розвивати залізничне сполучення між країнами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Укрінформ.

Укрзалізниця провела перемовини з польськими залізничниками, які вперше прибули в Україну від початку широкомасштабного вторгнення. У складі польської делегації Україну відвідали президент правління Polskie Koleje Państwowe S.A. та PKP Group Алан Бероуд, президент правління PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Пьотр Виборський, представники PKP Intercity, PKP CARGO та PKP LHS.

Голова правління УЗ Євген Лященко зазначив, що за останні кілька років досягнуто значного прогресу у взаємодії між залізницями України і Польщі. Запущено нові пасажирські маршрути, врегульовано ситуацію з перевезеннями вантажів, покращено роботу прикордонних переходів.

«Наразі важливо зробити акцент на стратегічних проєктах і вирішенні найбільш критичних питань. Разом з польськими колегами детально обговорили всі аспекти спільної роботи та наочно вивчили проблемні питання в роботі пунктів переходу та прикордонних станцій. До кінця року очікуємо вже конкретні рішення», - розповів очільник Укрзалізниці.

Президент правління PKP S.A. Алан Бероуд сказав, що підписання спільної декларації зміцнить співпрацю з Українською залізницею. І напрями розвитку, зазначені в цьому документі, дозволять побудувати стратегічне партнерство між PKP та УЗ як організаційне, так і ділове.

Українсько-польська команда обговорила покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів - Варшава через Раву-Руську, можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги. Укрзалізниця запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ - Варшава.

Залізничники двох країн домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у межах розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови. Також буде опрацьовано можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у межах наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF.

Під час зустрічі були створені робочі групи (пасажирська, вантажна та інфраструктурна), основною метою яких буде виявлення вузьких місць, прийняття спільних рішень для їх усунення, а також подальше посилення стратегічного партнерства.

Як повідомлялось, Євросоюз виділив 13,9 млн євро для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пунктах перетину державного кордону між Україною, Молдовою та Румунією.
 

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