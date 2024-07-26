Фінансові новини
- |
- 26.07.24
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів
14:01 26.07.2024 |
Державний та гарантований державою борг України на 30 червня 2024 року становив 6 трлн 168 млрд гривень або 152,16 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Протягом червня 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 52,71 млрд гривень та на 1,16 млрд доларів в доларовому еквіваленті. З початку року держборг зріс на 6,84 млрд доларів.
За даними Мінфіну, зараз держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Більшу частину боргу України складають позички, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.
У червні Україна отримала 2,02 млрд доларів від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.
Водночас Україна виплатила:
* 73,6 млн доларів за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком
* 12,6 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
* 42,6 млн доларів - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 248,6 млн доларів.
Середній курс зріс за місяць з на 1,9% до 40,48 грн/долар.
Реструктуризація боргу
Країни-кредитори України з країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця березня 2027 року.
Крім того, Україна 22 липня досягла домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат із зовнішнього боргу. Існуючі єврооблігації на суму 23,4 млрд доларів у обігу будуть обмінені на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої наведеної вартості боргу на 60%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
|Стефанчук заявив, що законопроект про «відкуп» за корупцію виправлять
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent опустилася нижче $82 за барель
|Україна з Польщею домовились розвивати залізничне сполучення
|В Україні вже зібрали понад 22 мільйони тонн зернових та олійних
|Держборг України зріс ще на 1 млрд доларів
|ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
Бізнес
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця