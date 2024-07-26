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АНАЛІТИКА

Усть-Дунайськ перетворять на хаб з імпорту добрив

 

Приватизований у 2023 році порт Усть-Дунайськ планують зробити хабом з постачання в Україну мінеральних добрив.

Про це в інтерв'ю Ukrainian Shipping Magazine заявив власник компанії "Еліксир Україна" Валерій Віхренко.

Щорічно компанія імпортує в Україну майже 150 тисяч тонн мінеральних добрив Elixir Zorka. До війни перевалка відбувалась в порту Ізмаїл. Але з початком зернового буму на Дунаї знайти на території порту площу під біг-беги з добривами стало складно.

"Приватизацію Усть-Дунайська ми сприйняли як шанс організувати власну перевалку, накопичення і зберігання. Пам'ятається рекордне мілководдя 2022 року? Щоб працювати з великими клієнтами в Україні, нам необхідно накопичувати досить великі обсяги, як мінімум 20 тисяч тонн. Це декілька гектарів площі", - пояснює Віхренко.

За словами власника, після перемоги у тендері до нього звернувся один з двох операторів порту, який безпідставно розмістив на його території лінію з перевалки, склад, інші капітальні споруди (в Усть-Дунайську працюють оператири "Краншип" та "Зерновий термінал Кілія (ЗТК).

"Мені запропонували поділити контроль над портом "50 на 50". Це люди, яким я колись авансом заплатив за постачання великої партії ячменю, але товару не дочекався. Грошей також не повернули. Я подавав на них в суд, але вони вивели всі активи на нову компанію, а стару збанкрутували. Але я неконфліктна людина... Кажу власнику оператора: якщо ти готовий повернути мені половину суми, яку я сплатив за порт, починаємо розмовляти. У відповідь проти мене влаштували війну... Суди, депутати, на мою думку, замовна кампанія у ЗМІ", - пояснює Валерій Віхренко.

За його словами, для купівлі порту (250 млн грн) він взяв кредиту у банку під заставу елеватору. Але "Еліксир Україна" змогла зайти у порт лише через півроку після того, як сплатила гроші. Компанія Віхренко була вимушена тимчасово почати співпрацю з другим оператором Усть-Дунайська - "Краншип".

"Наші вантажі вже пішли, але реєстрація нового оператора це час. Ти не можеш завчасно стати оператором, у оператора має бути певне обладнання. Довелось обробляти вантаж, залучивши "Краншип". Наразі працюємо вже через власного оператора", - каже Вітренко.

Власник Усть-Дунайська повідомив, що з часом також викупив деякі активи "Краншипу", зокрема, елеватор. Власники "Краншипу" розпродають активи, адже після відкриття портів Одеси дунайська логістика стає все менш цікавою для експорту зерна з України.

"Зерновим термінали й зараз напівпорожні, а у перспективі повністю спорожніють. А ми продовжимо імпортувати добрива, як імпортували. Стабільно 200 тис. тонн на рік. Якщо відкриється Дніпро - почнемо з Усть-Дунайська поставки на Херсонщину, бо водна логістика найдешевша", - пояснив Віхренко.

Займатись і добривами, і зерном на одному майданчику технічно складно. Тому перевалку зерну, яка ще зберігається, власник порту планує перенести в інше місце, а Усть-Дунайськ перетворити на "чистий порт" для генеральних вантажів.

Віхренко сподівається, що "війна" з оператора, який безпідставно розмістив на території порту склади, триватиме недовго. Опонент з минулого року не може оформити статус портового оператора.

"Вони подають на АМПУ в суд, програють і знову подають. Тягнуть час. Подивимось, що вони вигадають ще. Але грабувати нас, як до того грабували державний порт, вже точно нікому не вдасться", - резюмує Валерій Віхренко.

Як повідомлялося, морський торговельний порт Усть-Дунайськ був проданий на відкритому аукціоні ТОВ "Еліксир Україна" ще в січні 2023 року за 201 млн грн. Переможець також сплатив ще 40,2 млн грн ПДВ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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