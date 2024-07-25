НБУ оцінив вплив підвищення податків та акцизів на зростання цін в Україні

Підвищення акцизів на пальне, сигарети та алкоголь додасть до інфляції у 2024 році 0,4%. Нові податки, які планує запровадити уряд, також можуть вплинути на ціни.

Про це заявив голова НБУ заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Цей пакет, який зараз знаходиться на розгляді в парламенті, оцінювався нами, і фактично закладався нами в наш базовий сценарій. Необхідність цих податкових змін є абсолютно зрозумілою, вони зумовлені значними потребами бюджету, зокрема більшими видатками на безпеку та оборону", - сказав він.

Як зазначив Ніколайчук, підвищення акцизів пальне та сигарети і перепеприв'язка акцизів на алкоголь з гривні на євро призведе до зростання цін на 0,4 в.п. "Цей внесок врахований в нашому оновленому прогнозі, який був переглянутий до 8,5%", - сказав представник НБУ.

За його словами, останній законопроект уряду (про підвищення податків на 140 млрд гривень) також може вплинути на ціни. "Ефекти від запровадження 1-відсоткового військового збору з доходу від будь-якої діяльності юросіб є додатковим ризиком нашого прогнозу. І у випадку, якщо цей збір буде запроваджений, і компанії будуть активно переносити витрати на ціни, то це також може мати додатковий внесок в інфляцію", - сказав він.

Водночас інші податкові ініціативи уряду можуть негативно впливати на попит, що може стимулювати підприємства не підвищувати ціни, повідомив Ніколайчук.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз з інфляції у 2024 році з 8,2% до 8,5%.

Верхова Рада 18 липня ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення заплановане на 1 вересня 2024 року.