Нацбанк України поліпшив прогноз зростання ВВП у 2024 р. до 3,7% і погіршив у 2025 р. до 4,1%

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту на цей рік із 3% до 3,7%, однак погіршив його на 2025 рік із 5,3% до 4,1%, свідчить оновлений макропрогноз регулятора.

"Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік - до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами I кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, зокрема й за підтримки масштабних програм кредитування", - ідеться в пресрелізі Нацбанку в четвер.

Зазначено, що відновлення економіки триватиме, хоча буде обмеженим через значні пошкодження енергосистеми. Зокрема, уповільнення зростання економіки вже спостерігається протягом останніх місяців унаслідок масштабних атак РФ на об'єкти енергоінфраструктури.

Однак бізнес частково адаптувався до постійних відключень електроенергії, а вагому підтримку економічній активності надавала також стабільна робота морського коридору, наголосив НБУ.

На його думку, поступова нормалізація умов функціонування економіки, збереження м'якої фіскальної політики, розвиток експортних шляхів і пожвавлення зовнішнього попиту сприятимуть пришвидшенню темпів зростання реального ВВП до 4-5% у 2025-2026 роках.

Зокрема, Нацбанк поліпшив прогноз зростання економіки України 2026 року з 4,5% до 4,8%.

Як повідомлялося, Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в червні 2024 року порівняно з червнем минулого року приблизно в 1,1%, що нижче за травневий і квітневий показники 3,7% і 4,3% відповідно. У результаті за підсумками півріччя зростання сповільнилося до 4,1% з 4,3% за підсумками п'яти місяців. Водночас Мінекономіки зберігає прогноз ВВП за підсумками року на рівні 3,5%.

Нацбанк України 25 квітня погіршив прогноз зростання ВВП країни цього року з 3,6% до 3% після 5,3% минулого року. Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук наприкінці червня зазначав, що ризики зниження цього прогнозу переважають, проте на той момент прогноз залишався чинним, зокрема з огляду на фактори, які частково нівелюють ризики зниження.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF наприкінці червня погіршив прогноз зростання ВВП України на цей рік з 3-4% до 2,5-3,5%, а на наступний рік - із 6,5% до 5,5%.

Центр економічної стратегії наприкінці червня оприлюднив оновлений консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів, згідно з яким оцінку зростання ВВП у 2024 році погіршено з 3,8% до приблизно 3,5%, тоді як прогноз інфляції покращено з 10% до приблизно 7,4%.