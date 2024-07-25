Перша підозра після криміналізації контрабанди. Попався житель Чернівецької області

Бюро економічної безпеки повідомило жителю Чернівецької області про підозру в контрабанді. Це перша підозра за статтею 201-3 "Контрабанда товарів", яку повернули в Кримінальний кодекс з липня 2024 року, йдеться на сайтах Офісу генерального прокурора та БЕБ.

За контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), у значному розмірі (від 7,57 млн грн) тепер передбачається штраф від 170 000 до 425 000 грн.

У вантажівці підозрюваного знайшли сховок з 55 картонними коробками з фільтр-паличками для виготовлення сигарет вартістю майже 13 млн грн, які він віз з Румунії через пункт пропуску "Порубне - Сірет".

Розслідуванням факту контрабанди займаються детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.