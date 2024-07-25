Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розраховує на $50 млрд від G7 з перших днів 2025 року

12:11 25.07.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав країни Великої сімки (G7) прискорити запуск механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA). Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Війна продовжується, значні фінансові потреби зберігаються. Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже з перших днів 2025 року. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання прибутків від заморожених російських активів. $50 млрд дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році й посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", - сказав Марченко на зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків G7, керівництва МВФ, Світового банку, Європейської комісії та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Міністр сказав, що Україна збільшує свої внутрішні надходження, але міжнародна підтримка залишається життєво важливою.

У 2024 році до держбюджету вже надійшло $16 млрд міжнародної допомоги. Партнери запевнили, що до кінця року Україна отримає всю обіцяну суму в розмірі $38 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес