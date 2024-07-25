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За I півріччя 2024 року митні доходи до держбюджету збільшились на 55% - Марченко
12:05 25.07.2024 |
За перше півріччя 2024 року податкові та митні доходи держбюджету збільшились на 55% у порівнянні з тим самим періодом торік.
Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Міністр розповів про ефективні кроки уряду, які дозволяють зміцнювати фінансову спроможність в умовах війни. За перше півріччя 2024 року податкові та митні доходи держбюджету збільшились на 55% у порівнянні з тим самим періодом у 2023 році.
«Мінфін продовжує вживати заходи для нарощення внутрішнього потенціалу. Нещодавно уряд запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять профінансувати додаткові військові видатки. У 2024 році необхідно мобілізувати додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб", - зазначив Марченко.
За його словами, міжнародна допомога продовжує бути важливим елементом для збереження фінансової стійкості в умовах війни. Марченко закликав країни G7 прискорити технічне вирішення питання щодо спрямування Україні близько 50 млрд дол. США кредитів ERA, які будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних російських активів.
«Війна продовжується, значні фінансові потреби зберігаються. Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже з перших днів 2025 року. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання прибутків від заморожених російських активів. 50 млрд доларів США дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни», - додав урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, доходи держбюджету у 2023 році становили 2,67 трлн грн, із яких 433,9 млрд грн - гранти від міжнародних партнерів.
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