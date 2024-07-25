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Fitch знизив рейтинг України до переддефолтного рівня
10:46 25.07.2024 |
Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до "C" з "CC" (з ймовірного до неминучого).
Відповідний рейтинг опубліковано на сайті агентства.
Як йдеться в повідомленні агентства, зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Fitch про те, що принципова угода, досягнута 22 липня між українським урядом і деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації після того, як парламент минулого тижня схвалив закон, що дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім комерційним боргом, знаменує початок процесу, схожого на дефолт.
Міжнародне агентство зазначає, що, угода із кредиторами передбачає суттєве скорочення термінів, включаючи скорочення основної суми та відсотків, а також продовження термінів погашення.
Агентство Fitch очікує, що держава не обслуговуватиме свій зовнішній комерційний борг, включаючи купон єврооблігацій 2026 року, який підлягає виплаті 1 серпня, доки не буде завершено угоду про реструктуризацію з власниками облігацій.
В повідомленні також йдеться, що угода з власниками облігацій та закон про призупинення боргу відповідають зусиллям українського уряду щодо виконання чотирирічної програми з Міжнародним валютним фондом на суму $15,6 млрд, що передбачає реструктуризацію боргу зі значним скороченням боргу для створення фіскального простору та відновлення стійкості боргу.
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