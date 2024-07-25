Україна і Франція провели перше засідання Координаційної ради з підтримки спільних проєктів в оборонній індустрії

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерство оборони України та Генеральна дирекція з озброєнь Міністерства Збройних сил Франції провели перше засідання Координаційної ради з питань підтримки спільних проєктів в ОПК.

Як повідомляє пресслужба Мінстратегпрому, домовленість про створення Координаційної ради було зафіксовано в Заяві про наміри, підписаній 7 червня 2024 року міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним та міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

"Підписання Заяви про наміри, своєю чергою, стало кроком до виконання історичної Угоди про безпекове співробітництво між Україною та Францією, підписаної президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським 16 лютого 2024 року. Угода передбачає, зокрема, підтримку Францією зусиль України з розбудови власного оборонно-промислового комплексу шляхом залучення французьких інвестицій та локалізації виробництва", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що мета створення Координаційної ради - підтримка зусиль зі створення партнерств між французькою та українською оборонною індустріями.

Перше засідання присвячено організації та процесу роботи Ради, планам на найближчі місяці, а також детальній презентації французькою та українською оборонними компаніями перспективного партнерства сфері ремонту та обслуговування бронетехніки французьких зразків в Україні. У Мінстратегпромі наголосили, що французькі та українські компанії будуть і надалі запрошуватися на засідання Ради для представлення та обговорення спільних проєктів.

"Сьогодні ми започаткували платформу для підтримки реалізації спільних проєктів між французькою та українською оборонними індустріями із залученням ключових сторін. Я впевнений, що це допоможе нам прискорити їхнє втілення", - зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв.

Як повідомлялося, 8 червня 2024 року в Парижі представники українських і французьких оборонних компаній підписали ліцензійну угоду з виробництва боєприпасів 155 калібру за ліцензією KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні та використання технології 3D друку для виготовлення запчастин цієї компанії. KNDS заявила про відкриття дочірньої компанії в Україні.

Під час міжнародної виставки оборонної промисловості Eurosatory АТ "Укроборонпром" підписало два документи з французькою компанією Thales. Перший - це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом і модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв'язку, систем ППО і радарів.

Другий стосується наміру французької сторони створити в Україні сервісний центр, який опікуватиметься обслуговуванням і випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів.

Крім того, французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з об'єднанням «Технологічні сили України», а один із приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.