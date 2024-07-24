Чеський уряд виділяє понад $21 мільйон на підтримку економіки та розвитку України

Чехія другий рік поспіль виділяє понад 21 мільйон доларів лише на гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу Україні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала.

Цього року, за словами Фіали, ЧР виділить 500 млн крон (понад 21 млн дол.) у якості гуманітарної підтримки, підтримки програм розвитку та на економічну допомогу Україні.

«За перші шість місяців цього року вже витрачено приблизно половину цієї суми. Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області», - пояснив глава уряду.

Він поінформував, що минулого року було виділено таку ж саму суму, 500 мільйонів крон, на проєкти в рамках гуманітарної, економічної допомоги та на розвиток України. Зокрема, в її рамках Чехія сприяла розмінуванню постраждалих від війни сільськогосподарських територій у Харківській, Херсонській і Сумській областях.

Він також навів інший приклад допомоги: компанія GENTEC з Брно, яка працює у сфері постачання енергетичних технологій, зокрема когенераційних установок, виграла в міжнародних тендерах і поставила в Україну 30 когенераційних установок на суму понад 400 мільйонів крон (майже 17 млн дол.).

Загалом, зазначив політик, чеські компанії підтримують Україну з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Уже в перший рік вони почали налагоджувати контакти з новими партнерами, їздити в Україну з діловими місіями. До відновлення України, в тому числі завдяки підтримці уряду, долучаються дедалі більше чеських фірм. Вони беруть участь у конкурсах на державні замовлення і отримують контракти завдяки своїй експертизі.

«Своєю якістю вони можуть вразити іноземних інвесторів та фінансові установи... Коли ми сьогодні їдемо в Україну, то бачимо конкретні результати їхньої роботи», - акцентував прем'єр, визнавши, що чеська економіка також отримує вигоду від такої співпраці.

Він нагадав про чеські гуманітарні організації, волонтерів, які зібрали «кілька мільярдів крон» для допомоги Україні.

Як повідомлялося, під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко із міністром промисловості та торгівлі Чеської Республіки Йозефом Сікелою 12 липня в Празі Свириденко заявила, що український уряд всіляко підтримуватиме чеські компанії у відкритті своїх представництв і виробництв в Україні. Лише на Дніпропетровщини, над якою Чехія взяла патронаж, уже працює 20 чеських компаній, які інвестували 11,9 млн дол. в українську економіку.

Окрім того, 16 липня в Празі під час візиту прем'єра Дениса Шмигаля було підписано угоди, згідно з якими чеська компанія Sellier & Bellot побудує патронний завод в Україні.