Переговори про вступ до ЄС: Україна почала консультації про інтеграцію економіки

Заступники міністра економіки України Тарас Качка, Тетяна Бережна та Надія Бігун зустрілися з представниками Консультативної групи радників країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що під час зустрічі йшлося про наближення українського законодавства до європейського у торговельних відносинах, трудовому законодавстві та публічних закупівлях.

«Важливо, що Україна розпочинає переговорний процес підготовленою - позитивні оцінки у наближенні України до ЄС базуються на багаторічному впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», - зазначив Качка.

Він зауважив, що економічна інтеграція з ЄС повинна відбуватися паралельно з переговорами, щоб український бізнес міг користуватися перевагами вільного доступу на європейський ринок ще до вступу.

За словами Бережної, трудові відносини є одним із найбільших викликів для України. Мінекономіки працює над оновленням трудового законодавства, щоб забезпечити збалансованість у відносинах працівників та роботодавців, із дотриманням прав обох сторін. Модернізований Трудовий кодекс має відповідати всім правилам переговорів.

Як підкреслила Бігун, уряд націлений ще до приєднання забезпечити повне відкриття ринку публічних закупівель між Україною та ЄС в межах Угоди про асоціацію. Наразі Київ перебуває на третьому етапі з п'яти щодо відкриття ринку публічних закупівель між Україною та ЄС.

Як повідомлялось, Нордично-Балтійська співпраця - це консультативна група високого рівня з питань вступу України до ЄС. Група складається з колишніх єврокомісарів, міністрів та послів із власним досвідом вступу до ЄС та інституцій ЄС.

Офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу розпочалися 25 червня 2024 року. Це передостання і найскладніша стадія євроінтеграції.

Переговори проводяться за 35 різними розділами (так званими "главами"), які охоплюють різні сфери, такі як економіка, права людини, екологія, юстиція тощо. У кожному розділі ЄС і Україна обговорюють, як українські закони, політики і стандарти можуть бути приведені у відповідність до стандартів ЄС.

Після того як кожний розділ обговорений і Україна виконає необхідні вимоги, розділ вважається "закритим".