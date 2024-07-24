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Суд конфіскував виробника засобів «Ушастий нянь». Підприємство належало російській компанії «Невская косметика»
17:34 24.07.2024 |
Вищий антикорупційний суд задовольнила позов Міністерства юстиції до російської компанії "Невская косметика" та застосував до нього санкцію у вигляді конфіскації активів в Україні.
Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 24 липня, повідомляє пресслужба суду.
Зокрема, ВАКС стягнув у дохід держави 100% акцій статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", які належали російській компанії.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" у червні. Підприємство виробляло дитячу косметику та побутову хімію під брендом "Ушастый нянь", гелів та порошків "Sarma", побутової хімії "Мистер Чистер", зубної пасти "Новый Жемчуг".
Як відомо, станом на початок повномасштабної війни "Вінницяпобутхім" належав косметичній групі "Невская косметика" російських підприємців Віктора Кононова та Володимира Плесовських.
У вересні 2022 року суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА. Зокрема, корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.
Підприємство зупинило виробництво. АРМА оголосило конкурс на пошук управителя, в якому брали участь 10 претендентів. Переможцем оголосили компанію "Крайтекс-Сервіс", що належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Валерію Кіптику та Руслану Шостаку. Фірма запропонувала сплачувати до держбюджету крім податків ще 3,75 млн грн щомісячно за право управляти арештованим майном.
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