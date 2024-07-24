Обіг роздрібної торгівлі України в I кв. зріс на 16,3% - Держстат

Товарообіг роздрібної торгівлі України в першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року зріс на 16,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, у номінальному вираженні обіг роздрібної торгівлі в січні-березні поточного року становив 481,383 млрд грн.

У річному вимірі в березні-2024 порівняно з березнем-2023 роздрібний товарообіг зріс на 16,8%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшився на 20,5% і становив 334,622 млрд грн.

Водночас у березні до лютого поточного року роздрібний товарообіг підприємств зріс на 12,1%, до березня 2023 року - на 20,9%.

За даними статвідомства, товарообіг роздрібної торгівлі України 2023 року зріс на 17% і становив у номінальному вираженні 1,855 трлн грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Термін публікації інформації було перенесено у зв'язку з воєнним станом.