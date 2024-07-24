Дефіцит кадрів: жінок почнуть безплатно готувати на водійок міських автобусів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Представництво ООН Жінки в Україні запустили пілотний проєкт з навчання жінок професії водія автобуса муніципального транспорту. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Фактично це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням, йдеться у повідомленні.

Навчання буде безплатним.

"Мета пілотного проєкту - забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і на подолання стереотипів та упереджень щодо професій", - прокоментував заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, а це близько 6000 співробітників.

У межах проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, що підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Проєкт "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" реалізуватиме ГО "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції.