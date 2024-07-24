Зростання цін промвиробників в Україні в червні 2024 р. прискорилося до 14% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в червні 2024 року зросли
на 14% із 7,2% у травні, 3,3% у квітні, тоді як у березні зафіксовано
падіння цін на 9,1%, лютому - на 2,2%, січні - на 3%, повідомила
Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України в червні проти травня 2024 року
ціни промвиробників зросли на 15,6%, у разі постачання за межі країни -
на 2,2%.
Згідно з її даними, у річному вимірі (проти аналогічного місяця
минулого року) за підсумками червня 2024 року ціни в промисловості
зросли на 26,7% за зростання на 14,8% за підсумками травня, на 4,9% за
підсумками квітня, березня - на 0,2%, лютого - на 7,7%, січня - на
10,3%.
За перше півріччя поточного року зростання цін промвиробників становило 10,7% проти аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні
кар'єрів у червні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція
подорожчала на 1,1%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 4,5%, у
видобутку кам'яного вугілля - на 0,3%, тоді як у видобутку сирої нафти
та природного газу зниження цін становило 0,1%.
Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 28,3%, у
виробництві енергії - на 23,5%, у виробництві фармпродукції - на 7,4%,
хімічної продукції - на 2,4%, у харчовій промисловості - на 1,7%, у
деревообробній промисловості - на 1,4%, металургії - на 1,1%,
виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,6%, у виробництві
коксу та продуктів нафтоперероблення - на 0,5%, машинобудуванні - на
0,4%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,6%.
Зміна цін виробників промислової продукції в червні 2024 року*, %
|
| червень 2024 до травня 2024
| червень 2024 до червня 2023
| червень 2024 до грудня 2023
| січень-червень 2024 до січня-червня 2023
| Промисловість усього
| 114.0
| 126.7
| 108.8
| 110.7
| Видобувна промисловість і розробка кар'єрів
| 101.1
| 110.8
| 100.4
| 106.1
| Видобуток кам'яного вугілля
| 100.3
| 101.2
| 98.8
| 104.7
| Видобуток сирої нафти та природного газу
| 99.9
| 117.5
| 99.3
| 107.5
| Видобуток металевих руд
| 104.5
| 111.4
| 103.3
| 102.1
| Переробна промисловість
| 101.3
| 107.2
| 106.1
| 107.6
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 101.7
| 110.6
| 108.5
| 109.2
| виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 99.9
| 115.6
| 109.2
| 121.6
| виробництво молочних продуктів
| 100.4
| 113.7
| 105.3
| 111.7
| виробництво хліба та хлібобулочних виробів
| 101.1
| 106.3
| 103.7
| 107.2
| виробництво цукру
| 107.9
| 99.2
| 112.3
| 92.8
| виробництво напоїв
| 100.3
| 104.6
| 103.4
| 106.7
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів
| 99.4
| 103.5
| 99.5
| 106.2
| Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.4
| 104.6
| 102.0
| 103.6
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 100.5
| 103.7
| 87.9
| 110.2
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 102.4
| 105.5
| 105.4
| 104.1
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів
| 107.4
| 121.7
| 113.6
| 114.7
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.6
| 111.9
| 106.9
| 112.0
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 101.1
| 99.9
| 107.6
| 103.2
| Машинобудування
| 100.4
| 105.5
| 102.9
| 106.1
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 100.2
| 103.0
| 102.1
| 103.5
| Виробництво електрообладнання
| 101.5
| 106.3
| 106.1
| 102.9
| Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп
| 100.6
| 109.0
| 102.8
| 111.3
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів
| 99.8
| 102.5
| 101.8
| 103.1
| Постачання електроенергії. газу. пари та кондиційованого повітря
| 128.3
| 148.1
| 109.4
| 113.9
| Товари проміжного споживання
| 101.9
| 105.5
| 106.9
| 104.9
| Інвестиційні товари
| 100.2
| 106.2
| 103.0
| 108.1
| Споживчі товари короткострокового користування
| 101.6
| 110.5
| 107.4
| 109.4
| Споживчі товари тривалого користування
| 100.2
| 105.1
| 103.1
| 104.7
| Енергія
| 123.5
| 141.5
| 108.3
| 112.8
Дані
наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.