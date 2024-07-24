Зростання цін промвиробників в Україні в червні 2024 р. прискорилося до 14% - Держстат





Ціни виробників промислової продукції України в червні 2024 року зросли на 14% із 7,2% у травні, 3,3% у квітні, тоді як у березні зафіксовано падіння цін на 9,1%, лютому - на 2,2%, січні - на 3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України в червні проти травня 2024 року ціни промвиробників зросли на 15,6%, у разі постачання за межі країни - на 2,2%.

Згідно з її даними, у річному вимірі (проти аналогічного місяця минулого року) за підсумками червня 2024 року ціни в промисловості зросли на 26,7% за зростання на 14,8% за підсумками травня, на 4,9% за підсумками квітня, березня - на 0,2%, лютого - на 7,7%, січня - на 10,3%.

За перше півріччя поточного року зростання цін промвиробників становило 10,7% проти аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у червні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція подорожчала на 1,1%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 4,5%, у видобутку кам'яного вугілля - на 0,3%, тоді як у видобутку сирої нафти та природного газу зниження цін становило 0,1%.

Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 28,3%, у виробництві енергії - на 23,5%, у виробництві фармпродукції - на 7,4%, хімічної продукції - на 2,4%, у харчовій промисловості - на 1,7%, у деревообробній промисловості - на 1,4%, металургії - на 1,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,6%, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення - на 0,5%, машинобудуванні - на 0,4%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,6%.



Зміна цін виробників промислової продукції в червні 2024 року*, %

червень 2024 до травня 2024 червень 2024 до червня 2023 червень 2024 до грудня 2023 січень-червень 2024 до січня-червня 2023 Промисловість усього 114.0 126.7 108.8 110.7 Видобувна промисловість і розробка кар'єрів 101.1 110.8 100.4 106.1 Видобуток кам'яного вугілля 100.3 101.2 98.8 104.7 Видобуток сирої нафти та природного газу 99.9 117.5 99.3 107.5 Видобуток металевих руд 104.5 111.4 103.3 102.1 Переробна промисловість 101.3 107.2 106.1 107.6 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 101.7 110.6 108.5 109.2 виробництво м'яса та м'ясних продуктів 99.9 115.6 109.2 121.6 виробництво молочних продуктів 100.4 113.7 105.3 111.7 виробництво хліба та хлібобулочних виробів 101.1 106.3 103.7 107.2 виробництво цукру 107.9 99.2 112.3 92.8 виробництво напоїв 100.3 104.6 103.4 106.7 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів 99.4 103.5 99.5 106.2 Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.4 104.6 102.0 103.6 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 100.5 103.7 87.9 110.2 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 102.4 105.5 105.4 104.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 107.4 121.7 113.6 114.7 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 100.6 111.9 106.9 112.0 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 101.1 99.9 107.6 103.2 Машинобудування 100.4 105.5 102.9 106.1 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 100.2 103.0 102.1 103.5 Виробництво електрообладнання 101.5 106.3 106.1 102.9 Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп 100.6 109.0 102.8 111.3 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів 99.8 102.5 101.8 103.1 Постачання електроенергії. газу. пари та кондиційованого повітря 128.3 148.1 109.4 113.9 Товари проміжного споживання 101.9 105.5 106.9 104.9 Інвестиційні товари 100.2 106.2 103.0 108.1 Споживчі товари короткострокового користування 101.6 110.5 107.4 109.4 Споживчі товари тривалого користування 100.2 105.1 103.1 104.7 Енергія 123.5 141.5 108.3 112.8

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.