Rheinmetall офіційно отримав від України замовлення на будівництво заводу боєприпасів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому. Реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі, йдеться на сайті Rheinmetall.

Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Виробництво боєприпасів почнеться протягом 24 місяців.

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 000 боєприпасів на рік.

"Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності", - сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

Зараз в Україні готується необхідна інфраструктура.

Незабаром мають створити спільне підприємство між Rheinmetall та українською державною компанією, яке буде керувати заводом боєприпасів.