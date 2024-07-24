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Уряд готує на вересень перелік інвестиційних проєктів у 2025 році
09:04 24.07.2024 |
Кабінет Міністрів протягом вересня планує передати партнерам напрацьований перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграмі, передає Укрінформ.
"Сьогодні відбулося засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України. Розглянули низку організаційних питань та визначили основні початкові параметри роботи... Протягом вересня розраховуємо затвердити перелік публічних інвестиційних проєктів на 2025 рік та передати його партнерам. Таким чином, в умовах обмеженого фінансового ресурсу ефективно розподілимо кошти, щоб отримати найкращий результат для держави, для громад та для усіх українців", - написав він.
Прем'єр-міністр уточнив, що до портфеля потенційного фінансування на публічні інвестиції входять проєкти як державного, так і місцевого рівнів. Він зазначив, що важливо мати уніфікований механізм їх пріоритезації та об'єктивної оцінки, над чим уряд вже працює.
Шмигаль пояснив, що Стратегічна інвестиційна рада створена для визначення пріоритетів та підготовки єдиного портфеля проєктів публічних інвестицій. За його словами, це потрібно для дієвої комунікації з партнерами, які надають Україні фінансові ресурси, щоб втілювати ці проєкти в життя.
"Ідеться про прозорість, підзвітність та взаємну довіру між Україною та донорами. Також це один з етапів, через який проходять усі держави-кандидати на вступ до Євросоюзу", - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, Стратегічна інвестиційна рада з'явилася при Кабміні у травні цього року.
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