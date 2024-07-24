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АНАЛІТИКА

Офіс генпрокурора: Яхта Медведчука в Хорватії перебуває під безстроковим арештом

 

Дорога яхта колишнього народного депутата Віктора Медведчука в Хорватії перебуває під безстроковим арештом у двох провадженнях за підозрою ексдепутата, наголошують в Офісі генерального прокурора.

"На сьогодні яхта перебуває під арештом у двох провадженнях стосовно екснардепа. Загалом здійснюється процесуальне керівництво у трьох провадженнях, у яких зазначена особа має статус підозрюваного або обвинуваченого", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора, коментуючи інформацію про нібито зняття арешту з яхти окружним судом м. Спліт (Хорватія).

У відомстві наголосили, що прокурори Офісу генпрокурора спільно з Міністерством закордонних справ продовжують вживати заходів щодо конфіскації та реалізації активу, який належить колишньому нардепу, - дорогої яхти Royal Romance.

Крім того, як нагадали в Офісі генпрокурора, з 2022 року в суді розглядають обвинувальний акт за фактами державної зради та порушення екснардепом законів і звичаїв війни. У ще одному провадженні - за фактами сприяння діяльності терористичних організацій "Л/ДНР" завершено досудове розслідування.

"Також спільними зусиллями Офісу генерального прокурора, МЗС і завдяки зібраній СБУ та ДБР доказовій базі, інституціям й уповноваженим особам ЄС було передано інформацію, необхідну для ухвалення рішення щодо накладення санкцій на активи екснардепа, включно з яхтою Royal Romance. Як наслідок, Європейський Союз 27 травня 2024 року запровадив персональні санкції щодо підозрюваного та його дружини", - уточнили в Офісі генпрокурора.

За інформацією відомства, наразі яхта Royal Romance перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій - її затримано в порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням постійно діючої санкційної групи, і вона не може покинути територію ЄС.

Триває спільна робота з українським МЗС і міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") написав у телеграм-каналі, що окружний суд м. Спліт (Хорватія) скасував арешт яхти, яка належить обвинуваченому в державній зраді ексдепутату Віктору Медведчуку, і Україна може втратити цей актив.

"АРМА (Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - ІФ-У) не може реалізувати арештовану в Хорватії яхту Медведчука. Більше того, Україна в принципі може втратити цей актив", - написав депутат.

Як повідомлялося, Нацагентство веде переговори з аукціонним домом Boathouse Auctions (США) про організацію продажу яхти Royal Romance Медведчука, що перебуває в Хорватії.

Ухвалою Личаківського райсуду Львова яхту Медведчука 11 квітня 2022 року було передано в управління АРМА для її реалізації. Протягом року Нацагентство шукало механізми розв'язання питання управління майном, що перебуває за межами країни. Вартість яхти орієнтовно оцінюють у $200 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Хорват
 

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