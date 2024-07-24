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Україна витратила на безпеку та оборону за пів року понад 888 мільярдів
16:35 23.07.2024 |
Упродовж січня-червня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 888,4 млрд грн, що становить 57,5 % від усієї суми видатків.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, зокрема, у червні було спрямовано 155,6 млрд грн.
Зазначається, що кошти були спрямовані на:
* грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
* придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
* медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У Мінфіні закликали громадян підтримувати ЗСУ, сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації.
Як повідомлялося, держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тисяч безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.
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