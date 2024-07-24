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Україна піднялася у світових рейтингах виробників чавуну та сталі
15:58 23.07.2024 |
Україна наростила виробництво сталі на 37%, чавуну - на 22% у першій половині 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Укрметалургпром.
Україна піднялася на 13-те місце у рейтингу найбільших країн-виробників чавуну та на 21-ше місце у списку найбільших виробників сталі.
Повідомляється, що за перше півріччя Україна виробила 3,47 млн тонн чавуну або на 22,25% більше проти січня-червня 2023 року.
Виробництво сталі в Україні за звітний період зросло на 36,96% до 3,87 млн тонн.
Загалом глобальне виробництво чавуну в першому півріччі скоротилося на 1,79% до 704 млн тонн, сталі - на 0,01% до 954,7 млн тонн.
Світова виплавка сталі у січні-червні 2024 р. становить 954,62 млн т, що на 0,01% нижче показника січня-червня 2023 р. (954,74 млн т).
Лідером виплавки сталі та чавуну у світі залишається Китай. Частка китайського чавуну у світовому виробництві за 6 місяців 2024 р. становить 61,9%, а сталі 55,6%.
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