Уряд підключає держбанки до фінансування індустріальних парків

Міністерство економіки та державний Укрексімбанк підписали договір про співпрацю у рамках держпрограми "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Очікується, що найближчим часом подібні договори будуть укладені ще з двома державними банками, повідомляє пресслужба міністерства.

Тепер ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії можуть подавати заявки на отримання державного фінансування за двома напрямками.

* Безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури, включаючи дороги, лінії зв'язку, газо-, водо- та електропостачання.

* Компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Згідно з програмою, індустріальний парк може отримати до 150 млн грн ($3,8 млн) на умовах співфінансування 50/50.

Для індустріальних парків на деокупованих територіях держава покриває 80% видатків (до 150 млн грн).

Також пропонується відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж, максимальна сума - 150 млн грн.

Щоб отримати фінансування, індустріальний парк повинен побудувати не менше 5000 кв. м виробничих площ та залучити не менше двох учасників протягом трьох років.

Програма також передбачає низку пільг та заохочень для підприємців та інвесторів, включаючи звільнення від сплати ПДВ та мит на нове обладнання, податкові пільги на прибуток та підтримку міжнародними організаціями.

Програма підтримки розвитку індустріальних парків є частиною державної політики "Зроблено в Україні". У держбюджеті на 2024 рік для цього закладено 1 млрд грн.