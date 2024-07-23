Аграрний експорт дав Україні дві третини валютної виручки

Експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників на 5% до 12,451 млрд доларів. Основними ринками збуту залишаються країни Європейського Союзу, Азії та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

За розрахунками співробітників центру, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами шести місяців 2024 року складає 64%.

При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який третій рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Африки, тоді як експорт продовольства в Азію знижується.

Країни - члени ЄС за січень-червень 2024 року закупили понад 50% українського продовольства на 6,285 млрд доларів, на 4% перевищивши показник за відповідний період минулого року.

За І півріччя 2024 року країни Азії закупили на 3,909 млрд доларів, що на 9% менше, ніж за відповідний період 2023 року. Частка Азії за цей період склала 31%.

Обсяги експорту до країн Африки становили 1,475 млрд доларів, перевищивши торішній показник у 1,7 разу. Частка цього регіону дорівнювала 12% від загального експорту аграрної продукції з України.

Рейтинг країн-імпортерів

За результатами І півріччя 2024 року рейтинг країн - імпортерів української агропродукції зі значним відривом очолює Іспанія, якій було продано аграрної сировини і готових продуктів на суму 1,518 млрд доларів. Це забезпечило їй частку в 12% у географічній структурі нашого експорту.

Другу позицію, як і за підсумками всього минулого року, здійснивши закупівлі на суму 946 млн доларів, утримує Китай, частка якого склала приблизно 8%.

Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до топ-3, імпортувала агропродукції на суму у 926 млн доларів, тобто понад 7% від загальної вартості.

Значну виручку українські експортери отримали також з Єгипту (910 млн доларів), Нідерландів (831 млн доларів), Польщі (733 млн доларів), Італії (632 млн доларів), Румунії (582 млн доларів), Німеччини (471 млн доларів) та Індії (351 млн доларів).

Визначальними групами продукції в товарній структурі аграрного експорту України, як і раніше, виступають зернові культури (5,264 млрд доларів), олії та жири (3,079 млрд доларів), олійні культури (1,061 млрд доларів), залишки і відходи харчової промисловості (821 млн доларів), м'ясо та субпродукти (505 млн доларів). Разом вони забезпечили 86% виручки від продажу на ринки країн світу.

Нагадаємо, Національний банк України з 12 липня збільшив з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту зерна. Це було зроблено для освоєння нових ринків збуту, зокрема Азії та Африки, яких потребує Україна в умовах війни.