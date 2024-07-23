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Україна перші €1,5 мільярда від заморожених активів РФ спрямує на закупівлю озброєння - Шмигаль
14:36 23.07.2024 |
У липні до України з Бельгії надійдуть перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, які спрямують на оборону країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.
"Ще один ресурс, на який очікуємо, - це доходи від заморожених російських активів. Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна їх частина, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця", - сказав він.
За словами глави уряду, ці кошти підуть на закупівлю необхідного озброєння - ППО, артилерійських снарядів, а також на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.
"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення та оборону нашої держави. Це буде відповідально, чесно та справедливо", - наголосив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, ЄС став учасником Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
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