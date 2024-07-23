Повторні торги з продажу 4-х спецдозволів не відбулися: їх виставлять ще на 25% дешевше

Повторні аукціони з продажу чотирьох спецдозволів на користування надрами, заплановані на вівторок 23 липня, не відбулися.

Про це повідомляє NADRA.INFO.

Видання нагадало, що під час аукціонного дня 04.07.2024 Державна служба геології та надр України розіграла 8 спецдозволів. 4 лоти залишилися не проданими, їх виставили на повторні торги зі стартовою ціною, зниженою на 25%.

Як і під час першої спроби, у вівторок не знайшлося охочих купити спецдозволи на Ділянку Зелена 3 (бурштин), Східну ділянку Мамринського-I родовища (глина, суглинок), Гальжбіївське родовище (пісок). На аукціон з продажу Подолівської ділянки Подолівського родовища (пісок) знову зареєструвався один учасник - ТОВ "Кроагробуд" Аліни Гавруш.

На другі повторні аукціони усі спецдозволи виставлять ще на 25% дешевше.