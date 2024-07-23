Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив залучення гранту $3,9 млрд від США на зарплати і соцпідтримку - Шмигаль

13:48 23.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України схвалив залучення гранту в розмірі $3,9 млрд від США через структури Світового банку, які будуть спрямовані на заробітні плати рятувальникам, вчителям, медикам, а також програми соціальної підтримки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, надходження цього гранту очікується вже найближчим часом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1313  0,08 0,19 41,8004  0,11 0,26
EUR 44,8916  0,03 0,06 45,7048  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,11 0,25 41,2500  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес