Кабмін схвалив залучення гранту $3,9 млрд від США на зарплати і соцпідтримку - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив залучення гранту в розмірі $3,9 млрд від США через структури Світового банку, які будуть спрямовані на заробітні плати рятувальникам, вчителям, медикам, а також програми соціальної підтримки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, надходження цього гранту очікується вже найближчим часом.