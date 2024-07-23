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«Агенція оборонних закупівель» побила рекорд по дешевизні на закупівлі дронів Мavic 3T
13:17 23.07.2024 |
Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 18-19 липня уклало низку угод на постачання квадрокоптерів Мavic 3T на 93,26 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші".
"Дрони з тепловізорами для нічної зйомки та без додаткових батарей замовили по ціні від 154 до 156 тис грн. Це найнижча ціна Мavic 3T на закупівлях, проведених в системі "Прозорро" за весь час війни", - написало видання.
Загалом "Агенція оборонних закупівель" оголосила закупівлю 1200 мавіків на очікувану суму 220,58 млн грн. На аукціонах знижка сягнула в середньому 17%.
Наразі за результатами аукціонів укладена половина угод, друга половина має бути найближчим часом.
Закупівельна ціна "АОЗ" склала від 153 940, грн до 156 000 грн за одиницю. Тобто середня ціна по цих контрактах становить 155 тис грн.
Весною рекорд належав Держспецзв'язку, яке замовляло такі дрони по 161-170 тис грн.
"Кілька факторів вплинули на зниження цін. По-перше, люди все частіше беруться за голову і розуміють, на чому не можна красти.
По-друге, закупівлі "мавіків" вивели на Прозорро.маркет, а також урядовим рішенням дали "Агенції оборонних закупівель" та Держспецзв'язку можливість проводити конкурентні торги по спеціальній напівзакритій процедурі. І це дало можливість влаштовувати аукціони з більш ніж десятком учасників, де картельні змови вже малоймовірні", - каже редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов.
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