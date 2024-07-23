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«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили вже понад 158 тисяч українців

10:42 23.07.2024 |

Економіка

Від початку дії проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт в Україні залучено аже понад 158 тис. безробітних.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

Так, станом на 22 липня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 158 092 направлення на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - і Харківській області (26 364 направлення).

«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили вже понад 158 тисяч українців

 

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також Донецька (18 872 направлення), Київська (17 390), Чернігівська (17 347) та Полтавська (16 541) області.

Загалом до проєкту доєдналися 19 регіонів.

На виплату зарплати за участь у "Армії відновлення" вже направлено 1,23 млрд грн.

Оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Що робить "Армія відновлення"

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн у разі роботи повний місяць.

Найчастіше безробітних залучають до:

* робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

* розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

* надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;

* плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

* допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

* розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

* облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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