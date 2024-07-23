Байден делегував повноваження щодо фінансування України главам Мінфіну і Держдепу

Меморандум про делегування деяких функцій і повноважень президента США щодо фінансової підтримки України оприлюднено на сайті Білого дому 22 липня.

У документі йдеться про те, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретареві США Ентоні Блінкену передано "функції та повноваження, покладені на президента" деякими розділами Закону про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців.

Зокрема, йдеться про деякі норми закону, що наділяють президента повноваженнями щодо конфіскації російських активів на користь України.

"Делегування повноважень у цьому меморандумі застосовується до будь-яких положень будь-яких майбутніх публічних законів, які є такими самими або по суті такими самими, як положення, згадані в цьому меморандумі", - сказано в документі.