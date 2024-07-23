«Найбільш м'який варіант»: Міністр фінансів Марченко прокоментував підвищення податків

Повномасштабна війна з Росією триває вже третій рік і кожного дня потребує в середньому 5,6 млрд грн. Тому альтернативи підвищенню податків немає.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у колонці для Lb.ua.

Він нагадав, що військовий бюджет РФ переважає український майже втричі: Росія у 2024 році планує витратити на фінансування агресії проти України близько $120 млрд, тоді як видатки на сектор безпеки та оборони України в поточній редакції держбюджету-2024 становлять $42 млрд (за розрахунковим обмінним курсом 40,7 грн/$).

"Додатково з початку року, через значну затримку з постачанням зброї від наших партнерів, ми вимушено збільшили видатки на сектор безпеки та оборони на суму ще близько $6 млрд. Але війна невблаганна і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд гривень", - наголосив Марченко.

За його словами, міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни. Він навів приклади Великої Британії та США, які значно підвищили податки під час Першої та Другої світових воєн.

"Висновок очевидний: податки разом з внутрішніми запозиченнями стають вирішальним джерелом фінансування воєнних дій, бо ніхто не зацікавлений у нашій перемозі більше, ніж ми самі", - заявив очільник Мінфіну.

Водночас він запевнив, що уряд запропонував найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих.

Зокрема, із додаткових 500 млрд грн для Сил оборони за рахунок підвищення акцизів на тютюнові вироби та пальне з 1 вересня планується додатково зібрати 16,9 млрд грн, ще 121,8 млрд грн планують залучити від підвищення військового збору.

"Таке рішення дозволить не тільки впоратись з викликами поточного року, але й закладає базу для забезпечення стабільності у 2025 році. Це надзвичайно важливо, враховуючи мінливий політичний контекст у всьому світі та перспективи міжнародної допомоги Україні", - додав Марченко, закликавши народних депутатів підтримати пропозиції Мінфіну.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн.

Профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень від громадян на загальну суму 121,8 млрд грн.