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«єЧерга» для вантажівок: Послугу поширили на ще один пункт пропуску

17:51 22.07.2024 |

Економіка, Україна

 

Із 22 липня послугу електронної черги для перетину кордону поширюють на пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус" для порожніх вантажівок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що порожні вантажівки зможуть перетнути вказаний пункт пропуску лише за попереднім записом в системі єЧерга на сайті echerha.gov.ua або через застосунок єЧерга.

Реєстрація в системі єЧерга для перетину кордону через "Красноїльськ - Вікову де Сус" стартує 21 липня о 12:00. Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 22 липня о 12:00.

Наразі єЧерга для вантажівок працює на 15 пунктах пропуску. Разом із "Красноїльськ - Вікову де Сус" цей перелік складатиме 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

За час дії послуги для вантажівок кордон за онлайн-записом перетнуло понад мільйон вантажівок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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