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За тиждень через «Дію» забронювали 34 тисячі працівників підприємств
17:09 22.07.2024 |
Від запуску послуги бронювання в "Дії" керівники вітчизняних підприємств забронювали вже понад 34 тис. працівників.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі "Дія", за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, рішення щодо бронювання працівника через застосунок ухвалюється протягом години.
"Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години", - підкреслив Федоров.
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