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Близько 3 тисяч компаній скористались послугою електронного бронювання на порталі «Дія» після її запуску, 17 липня
17:05 22.07.2024 |
Про це повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерію Ткач в ефірі телемарафону.
За словами Ткач, мова йде про 32 тисячі заброньованих працівників критично важливих підприємств. Зокрема бронювали як і приватні компанії, так і державні підприємства, а також комунальної власності.
Наразі в Єдиному переліку компаній які можуть бронювати є близько 8,5 тисяч компаній, які отримали відповідний статус. Близько 3 тисяч вже скористались послугою. Водночас відмов не є багато. Здебільшого мова йде про тих працівників:
* які вже є заброньованими;
* яких не знайшли в реєстрі військовозобов'язаних;
* які перебувають в трудових відносинах.
"Раніше взагалі подавали списком. І, якщо в одного співробітника виникала якась неможливість пройти перевірку, то весь список відправлявся вже без розгляду. Треба було починати все спочатку. В нашому випадку цього не потрібно робити. Тобто, якщо підприємство подає список зі 100 людей і в одного не пройшла перевірка, то тоді тільки він не заброньований, а всі решта - 99 відповідно забронювались", - пояснила Ткач.
Після отримання бронювання, роботодавцю або ж працівників не потрібно про це повідомляти в територіальному центрі комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП). Інформація про це одразу оновлюється у "Резерв+". Зокрема є можливість згенерувати PDF та роздрукувати його.
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