Мінфін оновив матрицю реформ для виконання рекомендацій міжнародних партнерів

Міністерство фінансів України станом на кінець червням оновило Матрицю реформ - аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Оновлена Матриця реформ включає 314 реформаційних заходів, яким відповідає 520 індикаторів до виконання. Усі заходи представлені в таких офіційних документах як:

* звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС;

* програма МВФ Extended Fund Facility;

* план України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility;

умови кредитного інструменту Світового банку Development Policy Loan.

Серед пріоритетних напрямів: правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, фінансові та бюджетні положення.

Збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене, по-перше, переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами, по-друге, врахуванням заходів на наступні роки. Раніше інструмент включав умови переважно на 2024 рік.

У частині виконання умов та рекомендацій, Матриця реформ відстежує результати з початку 2024 року. За перше півріччя Україна вже виконала 108 індикаторів з 520.

Міністерство фінансів відповідальне за 49 індикаторів, із яких вже виконано 17.

Впровадження заходів із Матриці реформ сприятиме євроінтеграційному шляху України, посиленню конкурентоспроможності економіки, а також дозволить залучити фінансову підтримку, яка передбачена вищезазначеними програмами співпраці.

Матриця реформ буде й надалі коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, підкреслили в Мінфіні.

Що таке Матриця реформ

Кабінет Міністрів України презентував сайт Матриці реформ у червні 2024 року.

Інструмент дозволяє громадянам України, іноземними партнерам легко і швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальних за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку. Джерело: https://biz.censor.net/n3500987