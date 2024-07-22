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Україні не вистачатиме 4,5 млн працівників, - Мінекономіки
15:52 22.07.2024 |
Демографічна ситуація в Україні і, зокрема, наявність трудових ресурсів, суттєво впливає на економіку сьогодні та впливатиме на динаміку її зростання у майбутньому.
Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Під час зустрічі з представниками МВФ вона повідомила, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.
"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", - повідомила Бережна.
Як зазначив під час зустрічі перший заступник міністра Олексій Соболев за підсумками шести місяців ВВП зросло на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.
"Що стосується прогнозних макропоказників на 2025-2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує, як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації", - сказав Соболев.
Нагадаємо, НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025-2026 роках, однак доволі повільне. У 2024 році очікується подальший відплив зовнішніх мігрантів (близько 200 тис. осіб).
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