Податкова цьогоріч запланувала понад 3000 перевірок - Опендатабот

Державна податкова служба запланувала цього року провести понад 3,3 тис. перевірок компаній та приватних підприємців, найбільше - у Києві.

Такі дані оприлюднив Опендатабот.

За даними аналітиків, на перевірки цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 приватним підприємцям. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві - 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях - 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина - лише 2 компанії.

Серед нових об'єктів перевірок найбільшим є Сенс Банк, дохід якого становить 12,9 млрд грн.