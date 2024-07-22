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АНАЛІТИКА

Податкова цьогоріч запланувала понад 3000 перевірок - Опендатабот

14:18 22.07.2024 |

Економіка

Податкова цьогоріч запланувала понад 3000 перевірок - Опендатабот

 

Державна податкова служба запланувала цього року провести понад 3,3 тис. перевірок компаній та приватних підприємців, найбільше - у Києві.

Такі дані оприлюднив Опендатабот.

За даними аналітиків, на перевірки цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 приватним підприємцям. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві - 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях - 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина - лише 2 компанії.

Серед нових об'єктів перевірок найбільшим є Сенс Банк, дохід якого становить 12,9 млрд грн.
За матеріалами: Укрінформ
 

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