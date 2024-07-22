В Україні скоротять кількість податківців і збільшать оклади у ДПС - постанова Кабміну

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою скоротив граничну чисельність працівників органів Державної податкової служби майже на 3,3 тисячі осіб, водночас посадові оклади будуть збільшені.

Як передає Укрінформ, постанова постанова КМУ від 18 липня 2024 р. №832 оприлюднена на Урядовому порталі.

Так, згідно із ухваленими змінами, гранична штатна чисельність територіальних органів ДПС скорочена з 22 572 до 19 281. Водночас чисельність працівників центрального апарату збільшено на 206 осіб - з 1 629 до 1 835.

Цією ж постановою уряд вніс зміни до схеми посадових окладів державних службовців податкових органів, збільшивши коефіцієнти співвідношень до прожиткового мінімуму (використовуються для обрахунку розміру окладів) вдвічі.

Зокрема, у голови ДПС коефіцієнт збільшений з 15,9 до 31,8, у першого заступника - з 15,1 до 32,2, у заступників голови - з 14,3 до 28,6. У інспекторів коефіцієнт зросте з 3,6 до 7,2.

З 1 січня рівень прожиткового мінімуму для визначення посадових окладів працівників податкових органів становить 2 102 грн.

Для забезпечення фінансування змін у бюджеті передбачено перерозподіл видатків у сумі 1 338 296,8 тис. грн (у тому числі на оплату праці - 1 111 325,1 тис. грн).

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у четвер, 18 липня, розглядав законопроєкт про підвищення низки податків та зборів, завдяки чому до бюджету додатково залучать 140 млрд гривень.