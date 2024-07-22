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Митні пільги у разі імпорту товарів зросли до 98 млрд грн у першому півріччі — ДМСУ

11:45 22.07.2024 |

Економіка

Митні пільги у разі імпорту товарів зросли до 98 млрд грн у першому півріччі — ДМСУ

 

Під час митного оформлення імпорту товарів надано пільги зі сплати митних платежів на 98,3 млрд грн у першому півріччі 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Це на 20,6 млрд грн більше, ніж було надано пільг для імпорту в першому півріччі 2023 року.

У загальних обсягах наданих пільг:

* 42,8 млрд грн (або 43,5%) становлять цільові пільги, надані під час імпорту товарів "оборонного призначення";

* 30,4 млрд грн (31%) склали пільги на підакцизні товари, що діяли ще до початку повномасштабного вторгнення, насамперед на тютюн для забезпечення виробництва на території України інших підакцизних товарів;

* 15,7 млрд грн (16%) наданих пільг припадає на звільнення від сплати мита на товари, що походять з країн, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, насамперед із ЄС;

* 5,3 млрд грн (5,4%) становлять пільги, надані у разі імпорту електромобілів;

* 4,2 млрд грн (4,1%) - інші пільги, визначені законодавством України.

Загалом до держбюджету надійшло 280,9 млрд грн митних платежів у першому півріччі.

У липні для підтримки бізнесу, задоволення потреб фронту та забезпечення стійкості енергетичної системи Верховна Рада розширила переліки товарів, що звільняються від сплати мита та ПДВ під час ввезення в Україну.

Зокрема, це стосується електрогенераторного обладнання, акумуляторів, обладнання для вітро- та сонячної генерації, обладнання для виготовлення та ремонту машин механізованого розмінування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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