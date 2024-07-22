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Фонд держмайна реалізував минулого тижня активів на понад пів мільярда гривень

09:27 22.07.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна України 15-19 липня провів 14 приватизаційних аукціонів, на яких залучив 554 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З 15 по 19 липня Фонд провів 14 приватизаційних онлайн-аукціонів в системі Prozorro.Продажі загальною сумою понад 554 млн гривень. За право власності на об'єкти змагалися 52 учасники, що у середньому становить 3,71 інвестора. Зростання ціни активів відбулося у 2,39 раза», - йдеться в повідомленні.

Додатково покупці мають сплатити понад 110,8 млн грн ПДВ. Відтак загальний економічний ефект може становити понад 664,8 млн грн.

Найдорожчим лотом тижня став готель "Козацький" у центрі Києва. Ціна об'єкта зросла у понад 2,5 раза зі стартової - 155,5 млн грн до переможної - 400 млн грн.

Поточного тижня ФДМУ планує провести 19 онлайн-аукціонів з приватизації держмайна.

Серед найцікавіших пропозицій єдині майнові комплекси ДП «Державний інститут по проєктуванню підприємств м'ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром'ясомолпром» (стартова ціна - 16,7 млн грн, дата проведення аукціону - 23 липня), ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» (стартова ціна - 8,6 млн грн, дата проведення аукціону - 26 липня).

Як повідомлялося, Фонд державного майна оголосив у державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі онлайн-аукціони з великої приватизації. Першими лотами є готель «Україна» та Об'єднана гірничо-хімічна компанія.
 

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