Український бізнес очікує уповільнення ділової активності: які причини

Український бізнес очікує уповільнення ділової активності, прогнозує поліпшення інфляційної та погіршення курсової динаміки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України з посиланням на результати опитування керівників компаній у ІІ кварталі.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 99.5 % порівняно зі 103.0% у І кварталі 2024 року.

Учасники опитування мали слабкі очікування щодо кількості працівників і майбутнього фінансово-економічного стану своїх підприємств.

Водночас респонденти продовжують очікувати збільшення майбутніх обсягів реалізації власної продукції, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, хоча й нижчими темпами.

"Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником , що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва", - йдеться в повідомленні.

Суттєво посилився вплив таких чинників, як високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, значні курсові коливання, брак кваліфікованих працівників.

Крім того, бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 0.3% (у І кварталі 2024 року - 8.5%).

Поліпшення інфляційних очікувань тривало сьомий квартал поспіль.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 84.5% респондентів.

Суттєво посилився вплив курсового чинника.

Очікування щодо девальвації національної валюти посилились: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 41.61 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.44 грн/дол. США).

Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42.1 - 44.0 грн/дол. США, зросла за квартал з 24.2% до 35.3%.

Поточний фінансово-економічний стан підприємств погіршився: баланс відповідей становив "мінус" 4.3% порівняно з "мінус" 1.4% у І кварталі. Очікування респондентів щодо фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців послабилися: баланс відповідей - "мінус"0.2% (у І кварталі - 3.7%).

Учасники опитування посилили очікування щодо зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 10.7% (у I кварталі - "мінус" 6.3%). Негативні прогнози надали респонденти усіх видів економічної діяльності.

На тлі збільшення потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла до 36.4% (у І кварталі - 34.9%).

"Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті - 81.6% (у І кварталі - 81.1%). Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки - 46.2% відповідей", - йдеться в повідомленні.

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