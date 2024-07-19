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Мінфін вважає великий пакет збільшення податків «найбільш м'яким варіантом»
23:27 18.07.2024 |
Уряд пропонує найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
У міністерстві повідомили, що він складається з двох частин:
* Три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету у тому числі за рахунок детінізації та економії по окремих видатках (361,6 млрд грн)
* Одна чверть - за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деякі інші заходи (138,7 млрд грн).
"Нині необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих військових потреб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Початкова пропозиція уряду передбачала підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23%, військового збору - з 1,5% до 5%. Крім того, очікувалося, що останній сплачуватимуть і фізособи-підприємці.
У допрацьованому варіанті змін до Податкового кодексу вирішили відмовитися від підвищення ПДВ і натомість суттєво розширити базу оподаткування військовим збором та підвищити його ставки.
Пропонується:
збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб;
запровадити військовий збір для юридичних осіб (зокрема тих, які перебувають на основній та спрощеній системах оподаткування) у розмірі 1% від доходу;
запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 5% від двох мінімальних зарплат на місяць (сумарно - 800 грн на місяць);
запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу (сумарно такі ФОПи сплачуватимуть 6% від доходу: 5% - єдиний податок, 1% - військовий збір).
Крім того, уряд пропонує встановити військовий збір з деяких операцій.
Також уряд пропонує внести зміни до адміністрування деяких інших податків.
Пропонується також знизити поріг щодо оподаткування імпортним ПДВ міжнародних посилок зі 150 євро до 45 євро (тобто, товари вартість до 45 євро оподатковуватись не будуть).
Крім того, уряд включив до податкових змін запровадження акцизного податку на солодку воду в розмірі 0,1 євро на кожні 100 грамів цукру чи інших підсолоджувачів у літрі такої води.
Ці норми ще не прийняті. Увесь цей комплекс методів допоможе залучити додаткові 139 мільярдів гривень до бюджету.
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