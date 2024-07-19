Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін вважає великий пакет збільшення податків «найбільш м'яким варіантом»

23:27 18.07.2024 |

Економіка

 

Уряд пропонує найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві повідомили, що він складається з двох частин:

* Три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету у тому числі за рахунок детінізації та економії по окремих видатках (361,6 млрд грн)
* Одна чверть - за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деякі інші заходи (138,7 млрд грн).

"Нині необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих військових потреб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Початкова пропозиція уряду передбачала підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23%, військового збору - з 1,5% до 5%. Крім того, очікувалося, що останній сплачуватимуть і фізособи-підприємці.

У допрацьованому варіанті змін до Податкового кодексу вирішили відмовитися від підвищення ПДВ і натомість суттєво розширити базу оподаткування військовим збором та підвищити його ставки.

Пропонується:

збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб;

запровадити військовий збір для юридичних осіб (зокрема тих, які перебувають на основній та спрощеній системах оподаткування) у розмірі 1% від доходу;

запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 5% від двох мінімальних зарплат на місяць (сумарно - 800 грн на місяць);

запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу (сумарно такі ФОПи сплачуватимуть 6% від доходу: 5% - єдиний податок, 1% - військовий збір).

Крім того, уряд пропонує встановити військовий збір з деяких операцій.

Також уряд пропонує внести зміни до адміністрування деяких інших податків.

Пропонується також знизити поріг щодо оподаткування імпортним ПДВ міжнародних посилок зі 150 євро до 45 євро (тобто, товари вартість до 45 євро оподатковуватись не будуть).

Крім того, уряд включив до податкових змін запровадження акцизного податку на солодку воду в розмірі 0,1 євро на кожні 100 грамів цукру чи інших підсолоджувачів у літрі такої води.

Ці норми ще не прийняті. Увесь цей комплекс методів допоможе залучити додаткові 139 мільярдів гривень до бюджету.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 13:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,34 0,83 41,8000  0,36 0,87
EUR 44,8100  0,39 0,87 45,7880  0,52 1,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,03 0,07 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес