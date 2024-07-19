Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зі 150 до 45 євро: в Україні знову пропонують зменшити ліміт на безмитні посилки

23:22 18.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів пропонує зміни в оподаткуванні міжнародних поштових та експрес-відправлень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, урядовці пропонують звільнити від оподаткування ПДВ поштові відправлення вартістю до 45 євро. Мова про серйозні зміни, адже зараз від оподаткування ПДВ та митом звільнено відправлення вартістю до 150 євро.

Чинні умови почали діяти після 30 квітня 2022 року - до того для фізичних осіб неоподаткований мінімум при пересиланні товарів у відправленнях становив 100 євро.

За нинішньою ініціативою урядовців, товар вартістю до 45 євро надсилатиметься одержувачу без будь-якої оплати та призначатиметься для особистого чи сімейного використання, а його характеристики та кількість не вказуватимуть на ввезення з комерційною метою.

Зі 150 до 45 євро: в Україні знову пропонують зменшити ліміт на безмитні посилки

 

За даними Ярослава Железняка, це передбачено законопроектом про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Уряд відповідні зміни вже схвалив.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 13:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,34 0,83 41,8000  0,36 0,87
EUR 44,8100  0,39 0,87 45,7880  0,52 1,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,03 0,07 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес