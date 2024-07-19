Зі 150 до 45 євро: в Україні знову пропонують зменшити ліміт на безмитні посилки

Кабінет міністрів пропонує зміни в оподаткуванні міжнародних поштових та експрес-відправлень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, урядовці пропонують звільнити від оподаткування ПДВ поштові відправлення вартістю до 45 євро. Мова про серйозні зміни, адже зараз від оподаткування ПДВ та митом звільнено відправлення вартістю до 150 євро.

Чинні умови почали діяти після 30 квітня 2022 року - до того для фізичних осіб неоподаткований мінімум при пересиланні товарів у відправленнях становив 100 євро.

За нинішньою ініціативою урядовців, товар вартістю до 45 євро надсилатиметься одержувачу без будь-якої оплати та призначатиметься для особистого чи сімейного використання, а його характеристики та кількість не вказуватимуть на ввезення з комерційною метою.

За даними Ярослава Железняка, це передбачено законопроектом про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Уряд відповідні зміни вже схвалив.