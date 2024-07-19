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Зобов'язання перед МВФ: Рада підтримала відновлення трирічного планування місцевих бюджетів

22:54 18.07.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України".

Депутати підтримали відповідний законопроєкт №11131 у першому читанні на засіданні у четвер, 18 липня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Передусім законопроєкт передбачає відновлення середньострокового планування, а також адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна", - зазначається у повідомленні.

Серед основних положень законопроєкту:

* відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів, що допоможе органам місцевого самоврядування краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;

* підтримка регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, із забезпеченням необхідної гнучкості в бюджетному плануванні;

* розширення можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.

"Такі зміни спрямовано на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян", - зазначається у повідомленні.

У Мінфіні додали, що законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ, а також з урахуванням, що в цьому році вже відновлено середньострокове бюджетне планування на державному рівні, а бюджетну декларацію на 2025-2027 роки схвалено урядом та подано до Верховної Ради.

Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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