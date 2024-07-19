Зобов'язання перед МВФ: Рада підтримала відновлення трирічного планування місцевих бюджетів

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України".

Депутати підтримали відповідний законопроєкт №11131 у першому читанні на засіданні у четвер, 18 липня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Передусім законопроєкт передбачає відновлення середньострокового планування, а також адаптацію бюджетних норм у відповідність до актуальних потреб громад і викликів, з якими стикається країна", - зазначається у повідомленні.

Серед основних положень законопроєкту:

* відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів, що допоможе органам місцевого самоврядування краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;

* підтримка регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, із забезпеченням необхідної гнучкості в бюджетному плануванні;

* розширення можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення та гарантії з метою стимулювання економічного розвитку та інвестицій.

"Такі зміни спрямовано на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян", - зазначається у повідомленні.

У Мінфіні додали, що законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ, а також з урахуванням, що в цьому році вже відновлено середньострокове бюджетне планування на державному рівні, а бюджетну декларацію на 2025-2027 роки схвалено урядом та подано до Верховної Ради.

Як повідомлялося, схвалена Кабінетом Міністрів Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.