Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Забронювати можна 1,2 мільйона працівників, 800 тисяч вже заброньовано - Мінекономіки

22:40 18.07.2024 |

Економіка

 

Для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей.

Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, пише Forbes Ukraine.

Як зазначає видання, наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує Кіндратів.

"Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра. Критерії таких підприємств визначені у Постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації", - зазначає видання.

Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги, пояснює Кіндратів.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 13:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,34 0,83 41,8000  0,36 0,87
EUR 44,8100  0,39 0,87 45,7880  0,52 1,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,03 0,07 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес