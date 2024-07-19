Підвищення акцизів збільшить надходження до бюджету на ₴7 мільярдів до кінця року - Мінфін

Верховна Рада ухвалила закон про поступове підвищення ставок акцизного податку, що дозволить збільшити надходження до Державного бюджету на 7 млрд грн до кінця 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Фейсбуці.

«В умовах війни кожна гривня, сплачена до державного бюджету, перетворюється на важливий ресурс для підтримки та посилення обороноздатності країни. Сьогодні українці своїми податками фінансують Збройні Сили України. Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень і військових облігацій. Тому для забезпечення додаткового фінансування 18 липня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що приведення акцизів у відповідність до законодавства ЄС є одним із фіскальних заходів у межах програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для забезпечення фінансової стабільності, стримування ризиків та досягнення цілей вступу до ЄС.

Впровадження заходів та політик, визначених у співпраці з МВФ, дозволяє Україні залучати фінансування як від МВФ, так й інших донорів, на першочергові соціальні та гуманітарні видатки бюджету.

Ухваленим Верховною Радою законом передбачено впровадження поступового, протягом 4 років, підвищення ставок акцизного податку на пальне до досягнення встановленого мінімального рівня в Європейському Союзі з огляду на євроінтеграційні зобов'язання нашої держави.

«Внесення таких змін до Податкового кодексу України дозволить збільшити надходження до Державного бюджету України від операцій з реалізації пального орієнтовно на 2,5 млрд грн за місяць у вересні-грудні 2024, з них: 2,1 млрд грн акцизного податку та 0,4 млрд грн ПДВ. Підвищення ціни на 1 літр пального не буде відчутним для кінцевих споживачів (від 2 до 3%)», - переконують у Мінфіні.

Законом передбачено також приведення у відповідність до норм Директиви Ради ЄС № 92/83/ЄЕС класифікації алкогольних напоїв.

Водночас документом регламентується збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 грн за 1 літр (збільшення на 3,81 грн), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані.

Очікується, що закон дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету від операцій з реалізації проміжних продуктів - на 4,5 млн грн за місяць від акцизного податку.

«Це важливо для підтримки безпеки країни, адже власні надходження спрямовуються на сектор безпеки і оборони», - резюмували у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у четвер схвалив закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн