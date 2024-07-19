Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 02:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підвищення акцизів збільшить надходження до бюджету на ₴7 мільярдів до кінця року - Мінфін
22:09 18.07.2024 |
Верховна Рада ухвалила закон про поступове підвищення ставок акцизного податку, що дозволить збільшити надходження до Державного бюджету на 7 млрд грн до кінця 2024 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Фейсбуці.
«В умовах війни кожна гривня, сплачена до державного бюджету, перетворюється на важливий ресурс для підтримки та посилення обороноздатності країни. Сьогодні українці своїми податками фінансують Збройні Сили України. Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень і військових облігацій. Тому для забезпечення додаткового фінансування 18 липня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку», - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що приведення акцизів у відповідність до законодавства ЄС є одним із фіскальних заходів у межах програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для забезпечення фінансової стабільності, стримування ризиків та досягнення цілей вступу до ЄС.
Впровадження заходів та політик, визначених у співпраці з МВФ, дозволяє Україні залучати фінансування як від МВФ, так й інших донорів, на першочергові соціальні та гуманітарні видатки бюджету.
Ухваленим Верховною Радою законом передбачено впровадження поступового, протягом 4 років, підвищення ставок акцизного податку на пальне до досягнення встановленого мінімального рівня в Європейському Союзі з огляду на євроінтеграційні зобов'язання нашої держави.
«Внесення таких змін до Податкового кодексу України дозволить збільшити надходження до Державного бюджету України від операцій з реалізації пального орієнтовно на 2,5 млрд грн за місяць у вересні-грудні 2024, з них: 2,1 млрд грн акцизного податку та 0,4 млрд грн ПДВ. Підвищення ціни на 1 літр пального не буде відчутним для кінцевих споживачів (від 2 до 3%)», - переконують у Мінфіні.
Законом передбачено також приведення у відповідність до норм Директиви Ради ЄС № 92/83/ЄЕС класифікації алкогольних напоїв.
Водночас документом регламентується збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 грн за 1 літр (збільшення на 3,81 грн), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані.
Очікується, що закон дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету від операцій з реалізації проміжних продуктів - на 4,5 млн грн за місяць від акцизного податку.
«Це важливо для підтримки безпеки країни, адже власні надходження спрямовуються на сектор безпеки і оборони», - резюмували у міністерстві.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у четвер схвалив закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії
|Уряд готує великий пакет збільшення податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|«Наступного року буде бум». Кабмін схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації
|Уряд майже вдвічі збільшив оклади податківцям
|Мінфін вважає великий пакет збільшення податків «найбільш м'яким варіантом»
|Зі 150 до 45 євро: в Україні знову пропонують зменшити ліміт на безмитні посилки
|Поліцейським дозволять використовувати електрошокери при затриманні: Кабмін схвалив законопроєкт
|Зобов'язання перед МВФ: Рада підтримала відновлення трирічного планування місцевих бюджетів
Бізнес
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam