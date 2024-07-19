Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Київщині

Кабінет Міністрів на засіданні 18 липня ухвалив рішення про включення «Грін індастріал парк» у Київській області до Реєстру індустріальних парків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Продовжуємо розвивати такий важливий напрямок економічної політики «Зроблено в Україні», як індустріальні парки. Сьогодні до реєстру включили ще один парк, який забезпечить роботою близько 3 000 мешканців Київщини. «Грін індастріал парк» став вже 18-им парком, включеним до реєстру цього року. Це свідчить про посилену зацікавленість бізнесу у роботі в такому форматі», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

«Грін індастріал парк» розміститься на площі 62 га в Новопетрівській сільській територіальній громаді Вишгородського району.

Розроблена ініціаторами концепція парку передбачає залучення в його розвиток близько 6 млрд грн інвестицій. Зокрема, майже 4,3 млрд грн планує вкласти ініціатор його створення - ТОВ «Промислово-технологічний парк «Київщина». Ще понад 1,5 млрд грн очікується від потенційних учасників.

Парк спеціалізуватиметься, зокрема, на виробництві будівельних конструкцій, готових металевих виробів (крім машин і устаткування), харчових продуктів тощо. Концепція парку також передбачає розміщення на його території підприємств, які займаються науково-технічною діяльністю, діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій.

Враховуючи сьогоднішнє рішення, в Реєстр індустріальних парків включено вже 86 парків.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн на виконання програми розвитку індустріальних парків. Ці кошти підуть на співфінансування облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж. Прийом заяв за програмою відбуватиметься до 15 серпня 2024 року.