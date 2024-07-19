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Уряд вніс до реєстру новий індустріальний парк на Київщині
21:59 18.07.2024 |
Кабінет Міністрів на засіданні 18 липня ухвалив рішення про включення «Грін індастріал парк» у Київській області до Реєстру індустріальних парків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Продовжуємо розвивати такий важливий напрямок економічної політики «Зроблено в Україні», як індустріальні парки. Сьогодні до реєстру включили ще один парк, який забезпечить роботою близько 3 000 мешканців Київщини. «Грін індастріал парк» став вже 18-им парком, включеним до реєстру цього року. Це свідчить про посилену зацікавленість бізнесу у роботі в такому форматі», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
«Грін індастріал парк» розміститься на площі 62 га в Новопетрівській сільській територіальній громаді Вишгородського району.
Розроблена ініціаторами концепція парку передбачає залучення в його розвиток близько 6 млрд грн інвестицій. Зокрема, майже 4,3 млрд грн планує вкласти ініціатор його створення - ТОВ «Промислово-технологічний парк «Київщина». Ще понад 1,5 млрд грн очікується від потенційних учасників.
Парк спеціалізуватиметься, зокрема, на виробництві будівельних конструкцій, готових металевих виробів (крім машин і устаткування), харчових продуктів тощо. Концепція парку також передбачає розміщення на його території підприємств, які займаються науково-технічною діяльністю, діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій.
Враховуючи сьогоднішнє рішення, в Реєстр індустріальних парків включено вже 86 парків.
Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн на виконання програми розвитку індустріальних парків. Ці кошти підуть на співфінансування облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж. Прийом заяв за програмою відбуватиметься до 15 серпня 2024 року.
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