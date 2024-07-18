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Уряд пропонує збільшити видатки держбюджету-2024 на 434,6 млрд грн і доходи на 214,5 млрд грн
16:38 18.07.2024 |
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про поправки до держбюджету України на 2024 рік для фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, який передбачає збільшення видатків на 434 млрд 603,5 млн грн, що покривається зростанням доходів на 214 млрд 513,1 млн грн і запозичень на 220 млрд 90,4 млн грн, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Зокрема (запропоновано) збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500 млрд 311,9 млн грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд 311,9 млн грн) і скоротити видатки та надання кредитів на 65 млрд 708,4 млн грн", - написав він у телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в четвер.
За його словами, також схвалено законопроєкт про поправки до Податкового кодексу та інших законів України "Про особливості оподаткування в період дії воєнного стану".
"Законопроєкт спрямований на удосконалення окремих норм Податкового кодексу України та створення в період дії воєнного стану на території України умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових платежів", - зазначив Мельничук без деталей.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що цей законопроєкт передбачає збільшення податків і зборів приблизно на 140 млрд грн цього року. Серед основних ініціатив уряду - підвищення ставки військового збору з доходів фізосіб з 1,5% до 5% і сплата його ФОПами в розмірі 400 грн на місяць, а також запровадження військового збору для юросіб і ФОПів 3-ї групи в розмірі 1% доходу.
Запропоновано також підвищити або запровадити там, де його зараз немає, військовий збір 5% на мобільний зв'язок, купівлю банківських металів і нерухомості (за винятком одного об'єкта на рік), 15% - на купівлю легкових авто для їхньої першої реєстрації в Україні та 30% - на купівлю ювелірних виробів зі сплатою його роздрібними продавцями, повідомив депутат.
За його даними, серед інших нововведень - щомісячна сплата авансових внесків із податку на прибуток підприємств роздрібними продавцями пального в розмірі 0,5 млн грн із розрахунку на 1 куб. м резервуарів для зберігання пального, а також встановлення специфічної ставки акцизного податку в розмірі EUR0,1 за 1 літр напоїв із додаванням цукру або інших підсолоджувачів.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет України на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливої грантової допомоги), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.
Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
Доходи державного бюджету України за перше півріччя 2024 року становили 1 трлн 543,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 913,4 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 1 трлн 933,4 млрд грн і 1 трлн 543,7 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.
Згідно з оперативними даними Мінфіну, видатки держбюджету України за перше півріччя 2024 року зросли до першого півріччя 2023 року на 8,4%, або 149,1 млрд грн, тоді як доходи - на 1%, або 13,3 млрд грн. Зокрема доходи загального фонду збільшилися на 5%, тоді як видатки - на 9,7%.
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