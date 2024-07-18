Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розпочала другий раунд переговорів з власниками боргових облігацій

12:15 18.07.2024 |

Економіка

 
Після першого раунду, коли не було досягнуто згоди, Україна проведе другі переговори щодо реструктуризації боргу на 20 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що група власників українських облігацій підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з урядом про реструктуризацію боргу на суму понад 20 млрд дол.

Переговори розпочалися цього тижня напередодні закінчення 1 серпня мораторію на виплати за українським боргом.

Перший раунд обмежених переговорів у червні завершився без укладення угоди.

Обмежені переговори - це ті на які поширюються вимоги про нерозголошення, що допускають обмін непублічною інформацією, а також тимчасові обмеження на торгівлю, оскільки обговорювані теми можуть бути чутливими для ринку.

Міністерство фінансів України відмовилося від коментарів. Представник комітету власників облігацій також відмовився від коментарів.

Виплата за одним з випусків облігацій має статися 1 серпня і уряд може її відтягнути максимум до 10.

Також сьогодні, 18 липня, Верховна Рада дозволила уряду не платити, фактично запровадивши мораторій на виплати до завершення переговорів про реструктуризацію.

Нагадаємо:

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.

Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий уряд країни захистити Україну від можливих судових позовів кредиторів, якщо країні не вдасться досягнути угоди щодо реструктуризації боргу.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 13:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,34 0,83 41,8000  0,36 0,87
EUR 44,8100  0,39 0,87 45,7880  0,52 1,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,03 0,07 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес