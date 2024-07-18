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Україна розпочала другий раунд переговорів з власниками боргових облігацій
12:15 18.07.2024 |
Про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що група власників українських облігацій підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з урядом про реструктуризацію боргу на суму понад 20 млрд дол.
Переговори розпочалися цього тижня напередодні закінчення 1 серпня мораторію на виплати за українським боргом.
Перший раунд обмежених переговорів у червні завершився без укладення угоди.
Обмежені переговори - це ті на які поширюються вимоги про нерозголошення, що допускають обмін непублічною інформацією, а також тимчасові обмеження на торгівлю, оскільки обговорювані теми можуть бути чутливими для ринку.
Міністерство фінансів України відмовилося від коментарів. Представник комітету власників облігацій також відмовився від коментарів.
Виплата за одним з випусків облігацій має статися 1 серпня і уряд може її відтягнути максимум до 10.
Також сьогодні, 18 липня, Верховна Рада дозволила уряду не платити, фактично запровадивши мораторій на виплати до завершення переговорів про реструктуризацію.
Нагадаємо:
Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту надати право уряду призупинити виплати за зовнішнім державним боргом до завершення переговорів про реструктуризацію.
Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий уряд країни захистити Україну від можливих судових позовів кредиторів, якщо країні не вдасться досягнути угоди щодо реструктуризації боргу.
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