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Понад 700 підприємств отримали право на бронювання працівників від мобілізації
Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій. Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, пише Forbes Ukraine.
Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації.
Статус критично важливого підприємство отримує на рік. Загальна кількість компаній ще підраховується, додав Кіндратів.
Так само поки що формується Єдиний перелік критично важливих підприємств. Цей процес курує Мінцифри, зазначив заступник міністра економіки.
Компанії, які ще не мають статусу критично важливих, можуть подати заявку до міністерства на його отримання.
Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менш як 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.
7 червня Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики. 24 червня уряд розширив перелік підприємств, які підпадають під бронювання, - доєднуються ті, що проводять розмінування.
17 липня на порталі "Дія" запрацювало електронне бронювання працівників критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони.
Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.
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