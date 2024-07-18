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АНАЛІТИКА

Рада дозволила уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом

12:42 18.07.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада ухвалила одразу у двох читаннях законопроєкт №111396, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За ухвалення проєкту закону в цілому проголосував 231 нардеп.

"Також уряду дозволено взяти державний борг у "Автодору" ($700 млн + відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній "Автодор") не зможе сам зробити", - додав Железняк.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, який надає уряду право призупинити виплати за зовнішнім державним боргом.

Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?

Як повідомлялося, у червні Мінфін України заявив, що Україна і спецкомітет приватних кредиторів, який представляє власників майже 20% єврооблігацій, обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди.

Група кредиторів була сформована в квітні і представляє власників близько 20% непогашених єврооблігацій. До цієї групи зокрема входять інвестфонди Amundi, BlackRock і Amia Capital. Вони наполягали, щоб Україна відновила виплати відсотків за євробондами в обмін на списання значної частини боргу.

Своєю чергою уряд України пропонував обміняти всі тринадцять серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти, або на серію простих облігацій.

Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії програми МВФ. При цьому виплати за євробондами до 2027 року мали залишатися символічними.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україна продовжить переговори з кредиторами, щоб досягнути угоди про реструктуризацію боргу до 1 серпня.

Нагадаємо, Україна 10 серпня 2022 року одержала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці.

Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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